鄧月平完約離開舊公司　逆市下自組工作室：朋友覺得我冒險

撰文： 賴家杰 最後更新日期： 2021-03-01 11:00

「宅男女神」鄧月平（Larine）今天（1日）推出新歌《U》，相隔兩年再次出歌，這次挑戰參與填詞的部份，她說：「呢首歌想表達每個人心裏都有一個無可取代的人，思念是一種幸福，歌詞內容是自己過往經歷有感而發的。這首歌用輕鬆曲風，希望有相同經驗的朋友得到共鳴，亦都鼓勵大家勇敢表白。」

今次自己參與填詞部份。（受訪者提供）

今次MV製作更非常心思，搭景拍攝足兩日兩夜，Larine更以8個不同造型示人，部份服飾更遠從羅馬運到香港，她指：「我最鍾意愛麗絲造型，當初跟導演提過想有童話故事元素，拍片團隊十分熱血，為我通宵搭咗個咁精緻的場景。」 不過Larine就話少少遺憾MV沒安排男主角，她表示：「其實本來都邀請咗幾位朋友做MV男主角，但佢哋都係圈中炙手可熱男神，所以未有檔期拍攝。其中一個就係游學修，不過佢都好有義氣，雖然夾唔到時間拍MV，但知我單身咗好耐，就趁元宵節上我YouTube Channel 一齊拍煮湯圓滋潤吓，做咗我頻道第一個男嘉賓，多得佢先多返啲戀愛感覺。」

仙氣造型呀！（受訪者提供）

Larineｍ不久前跟公司完約，完約後決心獨自闖一闖自組工作室，Larine表示：「好多朋友覺得我冒險，我認為趁年輕，有夢想目標就應該去嘗試，激起我喺呢個時勢做咁大的新嘗試。疫情期間，雖然工作量減少，但多咗時間學唱歌、排舞，認清自己好鍾意唱歌，想自己學習唱作，加上平時都喜歡寫作，好想透過歌曲同大家分享心事心得，今次新曲就初嘗填詞，希望日後有機會參與更多創作部分發光發亮。」 現在經濟低迷逆市之下有否感到壓力？Larine就話：「雖然開設工作室唔係咩大數目，但真係成副身家拎出嚟搏一鋪。自己性格喜歡自由，希望創作的空間、自由度大啲，帶到唔同面貌俾觀眾，放下以往包袱做自己感趣的類型，幸好遇到志同道合經理人同團隊。下一首歌就想挑戰唱快歌。既然心中都已經有明確目標，咁不如就大膽試吓，後生唔搏幾時搏。」

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