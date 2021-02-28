他來自江湖｜吳孟達與周星馳只係配角　因「無厘頭」彈起成經典

撰文： 秦志鴻 最後更新日期： 2021-02-28 23:00

吳孟達（達哥）今日（27/2）不敵癌魔病逝，終年70歲。無綫（TVB）為紀念這位出身於TVB，縱橫影視圈接近50年的資深藝人，決定於下周一（1/3）重播《他來自江湖》（1989），接替《多功能老婆》，而原定於當日開始重播、由鄭伊健和袁潔瑩主演的《雙面伊人》（1999）預計會順延播放。

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吳孟達在《他來自江湖》中飾演何英彪，亦即何鑫淼（周星馳飾）的父親，是二人創立的「無厘頭文化」始源之作。

吳孟達與周星馳合作拍攝的電影數量非常多，而且套套經典，但二人真正合作的劇集嚴格上就只得兩套，首次是《蓋世豪俠》，《他來自江湖》中二人的戲份基本上形影不離。而由於「周星馳X吳孟達」衍生「無厘頭」的化學作用比起星爺獨腳戲更為觀眾受落，故此二人組合進一步邁向大銀幕，一次又一次成就經典，而「周星馳X吳孟達」更成為「無厘頭文化」的代表人物。而吳孟達在接受黃霑訪問時亦曾解嘗試過解釋「無厘頭」：「呢三個字我第一次聽就搲曬頭，要我具體啲解釋，可能就係話我哋啲對白『唔啦更』啩，即係人哋問你食咗飯未，你答人哋我啱啱落車。其實就係問非所答。」

重溫「周星馳X吳孟達」的父子情片段：

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有趣是，達哥與星爺在《他來自江湖》相當搶鏡，惟飾演明天的萬梓良才是第一男主角，劇名中的「他」亦正正是指萬梓良，整個故事是一個講述收山黑社會大佬的退隱故事，而周星馳和吳孟達最初的定位只在陪襯，不過因他倆的「無厘頭」化學作用太過強勁，無意中令萬梓良的演出變得黯然失色，才令之後提起《他來自江湖》，大部份人都會先聯想到兩名劇中的配角，口中說出的都是一幕又一幕的「無厘頭」經典。

劇集的片頭和片尾都是「萬梓良」。（截圖）

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