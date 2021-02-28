微博之夜｜Angelababy孤獨行紅地毯　跟丈夫黃曉明分開坐零交流

撰文： 陳浩賢 最後更新日期： 2021-02-28 22:38

黃曉明和Angelababy一向愛得高調，婚前已經不時放閃，令人羨慕。不過熱情來得快，去得更快，二人近年聚少離多，多次傳出婚變，而在baby生日正日(2月28日)，黃曉明baby雖然同場出席《微博之夜2020》，但卻是零交流，baby一個人獨自行紅地毯，丈夫黃曉明就影蹤全無，之後到場內睇騷，二人還要分開坐，令婚變傳聞再次甚囂塵上。

Angelababy孤獨行紅地毯，究竟黃曉明在哪裡？（微博圖片）

黃曉明和baby也有份出席《微博之夜2020》，baby以金黃色Deep V晚裝登場，外貌年輕漂亮，完全看不出已為人母，而在活動當天還是baby 32歲正日生日，但在行紅地毯時，卻只有形單影隻的baby，獨自現身讓傳媒拍照，黃曉明未見蹤影，對比起有影皆雙的鄧超、孫儷夫婦，一齊甜蜜行紅地毯放閃，baby難免顯得尷尬，尤其是黃曉明其實亦有份出席當晚活動。

下圖有黃曉明、baby台下零交流：

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其實黃曉明和baby多次傳出婚姻亮起紅燈，baby帶同兒子小海綿跟粉絲預祝生日，黃曉明又是無影，只是在baby生日當天凌晨時份，在微博簡單一句「生日快樂」，對比起去年甜蜜寫上「媳婦兒生日快樂」，今年的祝福似是另有玄機。到了《微博之夜》晚會，台下藝人夫婦也是一起毗連而坐，不但大曬恩愛的孫儷、鄧超一邊睇騷一邊聊天，連佟麗婭、陳思誠也一起坐，但黃曉明跟baby卻是天各一方，二人不但前後排坐，而且座位中間還隔著趙麗穎，夫婦相隔如此遠當然沒有交流。不過也有粉絲認為只是大會安排出現問題，讓二人要分開坐，才有如此古怪尷尬場面。