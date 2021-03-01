吳孟達特輯｜曾志偉眼濕濕重提達哥自殺：去到城門水塘想檻落去

撰文： 黃梓恒 最後更新日期： 2021-03-01 00:32

無綫今晚為吳孟達（達哥）舉行悼念節目《無可比擬的演藝泰斗 永遠懷念 吳孟達》，邀請不少跟達哥演藝圈中的老朋友上來分享與達哥的相處點滴，包括羅冠蘭、麥鎮江、伍潤泉、甄懋強、吳麗珠 、鄧英敏、商天娥、戴志偉、關禮傑、王晶、苑瓊丹、林子聰等人。

新任無綫副總經理曾志偉也有分享，志偉哥表示達哥由一個由人人都驚，變成人人敬重的例子，這個故事志偉哥經常跟人分享，為大家帶來正能量。

志偉哥講到眼濕濕。（節目截圖）

他說：「達哥喺TVB係演技非常精堪嘅演員，其實喺佢年輕時間，由於佢咁叻，自己生活比較放任，鍾意飲酒賭錢，賭到周身債，成日周圍問同事借錢，甚至棚入面職員都借，借到大家唔敢叫佢開工，覺得叫佢開工又要借錢畀佢。但身邊有一個好朋友，而家好出色嘅演員，大家有時晨運都會見到佢，不斷資助佢幫佢。但有一日佢都同達哥講唔能夠再幫你，咁樣會害咗你，由嗰日開始達哥覺得人生冇希望，因為一個咁好嘅朋友都唔決定唔幫我，其實已經知道係我人生嘅盡頭。」

「嗰陣佢諗過不如算喇，去到城門水塘想檻落去，佢望住個天講，希望下一世可以重新做人，要做一個更好嘅演員。但佢又諗，下一世可能做牛做馬做狗，未必可以做人，但我而家仲係人，我點解唔可以從新做人呢？於是佢返咗屋企，瞓咗一晚決定重新做人。然後佢返去TVB，同所有編劇、導演講，你用返我喇，你會見到一個唔一樣嘅吳孟達。」後來他從不帶劇本，所有對白都由頭記到尾，志偉哥指未見過他帶入廠，這種演員道德非常難得。

相信嗰位「有時晨運都會見到」嘅朋友就係周潤發。（影片截圖）

即睇與達哥同期訓練班嘅同學近況：