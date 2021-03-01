金球獎2021︱新星Emma Corrin演「戴妃」撼贏「英女王」奪視后

撰文： 關穎賢 最後更新日期： 2021-03-01 10:55

第78屆金球獎（Golden Globe Awards）於香港時間今早9點舉行，由Tina Fey和Amy Poehler分別在紐約洛克菲勒中心（Rockefeller Center）及比華利山希爾頓酒店同步主持。頒完音樂及喜劇組最佳女主角後，電視劇組最佳女主角竟然由首次入圍的新星Emma Corrin奪得，撼贏一眾視后前輩奧莉花高雯（Olivia Colman）、Jodie Connor、Sarah Paulson及Laura Linney。

金球獎2021︱Lily Collins失落視后 「變形俠醫」奪迷你劇視帝

現年25歲的Emma Corrin在Netflix王牌劇《王冠》（The Crown）中飾演年輕版戴安娜王妃，在劇中的精湛演技一直備受關注。在宣布奪獎時，Emma Corrin感到非常驚訝，忍不住用手掩着臉，更口窒窒不停重複說「Thank you」。Emma其後感謝劇組和一眾演員在拍攝期間的愛護和幫助，更感謝戴安娜王妃教會了自己擁有同情心和如何充滿熱誠對待所愛的事。

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