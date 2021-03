金球獎2021︱Lily Collins失落視后　「變形俠醫」奪迷你劇視帝

撰文: 關穎賢 最後更新日期: 2021-03-01 10:55

第78屆金球獎(Golden Globe Awards)於香港時間今早9點舉行,由於疫情關係頒獎典禮舉行網上直播,而頒獎典禮分別在紐約和洛杉磯兩地同時舉行。Lily Collins就憑Netflix大熱劇《艾蜜莉在巴黎》(Emily in Paris)首次角逐音樂及喜劇組最佳女主角成為焦點,但最終獎項由《富家窮路》(Schitt's Creek)的Catherine O'Hara奪得。

金球獎2021︱新星Emma Corrin演「戴妃」撼贏「英女王」奪視后

至於迷你劇最佳男主角,「變形俠醫」麥克雷法路(Mark Ruffalo)憑《他是我兄弟》(I Know This Much Is True)中,一人分飾兩角的精湛演技,撼低在《無所作為》(The Undoing)飾演出軌男曉格蘭特(Hugh Grant)捧走獎項,繼艾美獎再次奪得迷你劇最佳男主角獎項。

麥克雷法路的太太和兩個兒子都有陪伴在則,而他在得獎感言中除了感謝劇組所有人之外,更公開呼籲大家要關注地球保育的問題:「我們的地球之母慢慢死去,我們要做出平衡和尊重她,要有勇氣去作出改編,做對的事,讓我們一起攜手合作!」