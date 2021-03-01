金球獎2021︱Lily Collins失落視后　「變形俠醫」奪迷你劇視帝

撰文： 關穎賢 最後更新日期： 2021-03-01 10:55

第78屆金球獎（Golden Globe Awards）於香港時間今早9點舉行，由於疫情關係頒獎典禮舉行網上直播，而頒獎典禮分別在紐約和洛杉磯兩地同時舉行。Lily Collins就憑Netflix大熱劇《艾蜜莉在巴黎》（Emily in Paris）首次角逐音樂及喜劇組最佳女主角成為焦點，但最終獎項由《富家窮路》（Schitt's Creek）的Catherine O'Hara奪得。

金球獎2021︱新星Emma Corrin演「戴妃」撼贏「英女王」奪視后

至於迷你劇最佳男主角，「變形俠醫」麥克雷法路（Mark Ruffalo）憑《他是我兄弟》（I Know This Much Is True）中，一人分飾兩角的精湛演技，撼低在《無所作為》（The Undoing）飾演出軌男曉格蘭特（Hugh Grant）捧走獎項，繼艾美獎再次奪得迷你劇最佳男主角獎項。

麥克雷法路的太太和兩個兒子都有陪伴在則，而他在得獎感言中除了感謝劇組所有人之外，更公開呼籲大家要關注地球保育的問題：「我們的地球之母慢慢死去，我們要做出平衡和尊重她，要有勇氣去作出改編，做對的事，讓我們一起攜手合作！」