吳孟達逝世︱羅家英長文讚「一代戲雄」　哀悼好友：八戒真的走了

撰文： 洪曉璇 最後更新日期： 2021-03-01 11:30

吳孟達因肝癌病逝，終年70歲，一眾圈中好友收到噩耗都悲痛莫明。曾經同達哥多次合作嘅羅家英，連發兩篇微博悼念好友：「八戒真的走了。」

吳孟達因肝癌病逝，終年70歲。（資料圖片）

家英哥同達哥相識多年，佢話自己年紀比對方大歲，所以達哥一直對佢好客氣，對上一次見面應該係2019年一齊去布袋澳食海鮮：「香港的老戲骨又少一個了，一位令我從心敬佩的好朋友，老師，肝癌奪去他的生命，對人，對事，對同輩，後輩，有錢的，沒錢的，他都是認真去對待，很豪爽，千金散盡還復來，不會斤斤計較，也不吝嗇指點後輩怎樣去演戲，如何做人，是一位敦厚長者……我每天都與他微訊道早安，或聊兩句。他也沒有對我說身體的事，只知他那次手術後，很保重，料不到忽然又擴散為肝癌，傳說他最後怕的戲很辛苦，天氣又凍，情況同午馬差不多，捱出病了。唉，天意如斯也沒有什麼說話好講了，一代戲雄，永遠留下藝影陪伴我們，讓我們懷念，憑吊。達哥你好，再見。你可以收工了。」

羅家英同吳孟達相識多年，對上一次見面應該係2019年一齊去布袋澳食海鮮。（羅家英微博）

二人喺1995年合作拍攝電影《大話西遊》，戲中分別飾演唐僧豬八戒，家英哥話：「有人説⋯⋯師父，八戒走了、我忽然呆了一下，是啊，八戒真的走了，八戒、你一路好走，你已到了西天，成佛了。阿彌陀佛，揭諦，揭諦，波羅揭諦，波羅僧揭諦，菩提娑婆訶。」