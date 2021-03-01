唔使再立即變黑？　王馨平曝86歲曾江近況　一頭銀髮仍朝氣勃勃

撰文： 趙允琳 最後更新日期： 2021-03-01 15:36

藝人曾江於80年代拍的染髮廣告播足幾十年，「立即變黑晒亦得，得咗！」這句廣告對白在香港更是無人不曉，八年前他再獲邀成為另一個染髮品牌代言人，當時不少人都大讚曾江保養得好好，與年輕時沒有太大的分別。近年甚少再公開露面的曾江日前與王馨平食晚飯，已經年屆86的他仍面色紅潤精神飽滿，獲網民大讚好型！

曾江於80年代拍的染髮廣告播足幾十年，廣告對白無人不曉！（網上圖片）

曾江於78歲再獲邀拍染髮廣告。（網上圖片）

王馨平在Instagram發文，表示自己和老公昨晚（28/2）與舅父曾江和舅母焦姣食飯：「終於又可以四人吃飯！過了元宵今天竟仍有紅包拿！舅媽特別準備了兩個金裝大牛！」照片中的曾江雖然已經沒有染髮廣告中的黑髮，換上一頭白髮，但他依然朝氣勃勃氣息相當好，難以看出原來已經86歲。

年屆86的他仍面色紅潤精神飽滿，獲網民大讚好型！（Instagram：@linda_wong_xin_ping）

王馨平向傳媒透露，曾江夫婦自從疫情開始甚少出街約朋友食飯，農曆新年期間亦沒有去拜年。她亦表示曾江最近正服用血壓藥，所以在飯局上亦沒有飲酒，不過曾江向她表示下次再約就可以飲少少，身體似乎並無大礙。

點撃下圖睇曾江近況！