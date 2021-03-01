黑道律師文森佐︱宋仲基險被撞死　玉澤演驚人身份刷新收視

撰文： 陳穎妍 最後更新日期： 2021-03-01 15:15

由宋仲基、全汝彬和2PM玉澤演主演的韓劇《黑道律師文森佐》（Vincenzo），繼續話題不斷。繼宋仲基首集就爆肌出鏡後，他第三集就險被撞死。而昨晚（2月28日）播出的第四集中，玉澤演的驚人身份更是讓收視升至11.201%的新高，香港劇迷2也能在Netflix上同步追看！

宋仲基與劉宰明被不明人士用大型貨車撞倒。（Netflix截圖）

第三集講到宋仲基與全汝彬父親劉宰明合作，對抗巴別集團，可是二人揭發巴別集團的製藥陰謀後，隨即惹來殺身之禍，被不明人士用大型貨車撞倒。劉宰明當場不治，宋仲基亦倒在血泊之中，幸好保住性命。得悉父親死後，原於巴別集團同一陣線友像律師樓工作的全汝彬，決定離開並與宋仲基聯手報仇。

一直想伸張正義的劉宰明慘被撞死。（Netflix截圖）

全汝彬痛失父親後，決定與宋仲基聯手報仇。（Netflix截圖）

按圖睇宋仲基、劉宰明被撞一幕：

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第四集中，宋仲基和全汝彬以防疫人員身份潛入巴別製藥儲存庫，並放火把倉庫燒掉。可是這時卻發現了，巴別集團背後會長的真正身份原來是一直在全汝彬身邊，表面單純的實習律師玉澤演，郭東延一直只是假扮的會長！玉澤演看着倉庫大火的冰冷眼神，與在律師樓傻氣的一面完成不同，一句「閉嘴」已令粉絲起哂雞皮。玉澤演的身份第四集就被公開，他之後與宋仲基、全汝彬的交手令人期待。

宋仲基火燒製藥儲存庫一幕，相當有型！（Netflix截圖）

玉澤演竟然是巴別集團背後的真正會長！（Netflix截圖）

與他平時與律師樓傻氣形象完全不同。（Netflix截圖）

按圖睇玉澤演會長身份公開驚人一幕：