宋仲基新劇《Vincenzo》劇照公開　醒目西裝律師造型令人期待

撰文： 陳穎妍 最後更新日期： 2021-01-29 13:10

由宋仲基、全汝彬和玉澤演主演tvN新劇《Vincenzo》將於下月20日開播，力撼高人氣豪門狗血劇《Penthouse》第二季。日前官方率先公開三位主角的劇照，單是穿起西裝的律師造型已令劇迷相當期待！

《Vincenzo》故事主要圍繞黑手黨顧問兼律師的Vincenzo Cassano（宋仲基飾），因內部糾紛從義大利逃回韓國後，遇上流氓律師洪車英（全汝彬飾）及實習律師張俊宇（玉澤演飾）後，一同以黑道方式，以惡制惡實現正義。劇中的宋仲基擁驚人口才和領袖風範，是一位擅於進行協商和答辯的律師，他本人也表示覺得角色非常有新鮮感，希望觀眾能通過他在劇中懲治惡勢力的手法，感到當中的快感。

《Vincenzo》首張海報公開！（tvN）

而全汝彬的是一位在行內最頂尖的惡毒律師，為了「利益」，她只會按照自己的方式做事，出名說話刻薄。為了勝訴她甚至不介意出賣靈魂，直至遇上宋仲基後有所轉變；而擔任律師樓實習生的玉澤演則是絕對信任全汝彬，天真的外貌下卻擁有難以捉摸的性格，自宋仲基出現後，他內心勝負慾也慢慢燃點起來。

單是三位主角走在一起，顏值已夠高。（tvN）

按圖睇《Vincenzo》最新高清劇照：