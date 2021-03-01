梅根接受奧花雲費訪問疑似爆大鑊　哈里剖白：擔憂歷史會重演

撰文： 關穎賢 最後更新日期： 2021-03-01 17:15

哈里王子與夫人梅根去年宣布脫離英國王室後現定居美國洛杉磯，早前更被白金漢宮決定收回所有女王賜與頭銜。日前有外國傳媒報道，指梅根收天價秘密接受美國名嘴奧花雲費（Oprah Winfrey）錄製獨家訪問，而訪問即將於下周一（7/3）播出，很有可能在訪談中大爆王室祕聞。今日（1/3）CBS在YouTube上載了訪問預告，當中哈里王子爆出的一席話讓不少網民萬分期待訪問的內容。

在短短的30秒預告中，哈里牽着梅根的手說：「能夠坐在這裡，有妻子陪伴著跟你（奧花雲費）說話，我真的感到很輕鬆愉快，因為我無法想像，那些她（母親戴安娜王妃）這麼多年前獨自經歷過的事。」哈里更對奧花雲費剖白：「我最大的擔憂是歷史會重演。」而奧花雲費更直言今次訪問的內容沒有規限，更直言：「你剛剛說了一些非常驚人的事！」讓觀眾非常期待訪問內容。

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有網民留言笑言根據預告，相信訪問一定會非常精彩，更要「買定爆谷等睇戲」、「《王冠》第7季一定會好精彩」。另外，有指哈里和梅根約10日前在加州大宅內接受訪問，製作團隊跟奧花雲費對內容保密，而兩人亦沒有將訪問內容告知英國王室，根據消息人士透露：「哈里和威廉已有一段時間沒有說話，所以梅根跟奧花雲費談及他們或王室成員的關係，對事情都沒有幫助。儘管兩人（哈里和威廉）都想修補兄弟情誼，他們之間情況仍很差。」