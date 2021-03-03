未來媽媽︳郭書瑤曬禾浩辰老公視角相　眼神崩壞理想現實差超大

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-03-03 10:30

目前正在熱播的台劇《未來媽媽》，劇情逐漸進入最高潮，擔任女主角高家妃的郭書瑤，日前在IG上曬出「老公視角照」，沒想到兩張相一拍埋對比，眼神秒崩壞。

相中的郭書瑤，穿上輕便休閒的衣服坐在床上，想要仿效拍攝老公視角照，而攝影師正是她劇中的老公禾浩辰，沒想到拍攝的角度不同，眼神崩壞的程度明顯可見，讓她大嘆「老婆無奈」，郭書瑤在文中表示「老婆要的老公視角是第一張，但老公都拍成第二張⋯不是有拍就好，明白了嗎？！」，也讓她聯想到兩個人相處的難題「願意付出很難得，但一味的給予，卻沒有看對方需要的是什麼，不也是種傲慢嗎？！」

郭書瑤的老公視角照一曝光之後，網友們都在底下留言「超有感」、「前面的文字整個有被打中」、「不能再認同了」。而她膝蓋上多處的瘀青也讓粉絲們超心疼，湧入許多訊息，紛紛詢問膝蓋的傷是怎麼了，她也親自在留言處回應「請忽略它們，不會痛啦！」，要大家別擔心。

多圖｜郭書瑤熱衷中空戰衣大曬姣好身材 網民起鬨：想去妳的趴！

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