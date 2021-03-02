圍棋女神黑嘉嘉IG發布男友視角片引暴動　網友：我要退粉了

撰文： 賴家杰 最後更新日期： 2021-03-02 21:00

「台灣最美女棋士」黑嘉嘉，有少少似韓國人氣女團BLACKPINK成員Lisa！（黑嘉嘉IG）

台灣「圍棋女神」黑嘉嘉才貌兼備，台澳混血兒的她憑着一雙大眼睛、招牌的笑容加上自帶仙氣氣質，令不少男性產生「初戀」感覺，在電影《消失的情人節》中演出令人印象深刻，再加上她是職業圍棋選手七段，使嘉嘉在外界關注度極高，現時嘉嘉的IG擁有19萬粉絲Follow她。

昨天（1日）嘉嘉在IG發布了一條影片，影片中是以男友視角拍攝，嘉嘉正在睡覺，然後發現「男友」正在拍攝她，嘉嘉便以嬌嗲的語氣向「男友」撒嬌，更說：「哎呀，你不要拍啦」，「男友」說：「那妳要親我一下」，到了這一刻男粉絲們暴動，紛紛留言表示「那男的試下再說一遍」、「如果嘉嘉親了我會崩潰」，隨後嘉嘉真的有親了「男友」一吻，亦發出親吻的聲音，不過這後親吻鏡頭是沒有拍攝下來，最後嘉嘉說：「你鬍渣很刺！」這段影片便完結，頓時男網友們再一次憤怒留言，「有沒有可以按怒」、「那男的到底是誰」、「那個男真的令人羨慕」、「我要退粉了」。這段影片發布不夠24小時，已有10萬人次觀看。

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