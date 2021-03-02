鄭欣宜透露「返緊去」無綫　許廷鏗對回娘家鬆口：好陌生亦好熟悉

撰文： 葉詩 最後更新日期： 2021-03-02 20:15

ViuTV周二（2日）宣告將在4月18日（星期日）舉辦《Chill Club推介榜 年度推介20/21》，並公布各大獎項入圍名單，為樂壇帶來另一波衝擊。感情很是友好的許廷鏗（Alfred）與鄭欣宜（Joyce）是日亦一同出席，二人默契十足，問到會否一起合作出歌，他們就說由認識說到現在都尚未達成，Alfred更表示擔心：「除非做好搞笑嘅歌，如果係好深情嗰啲就唔好！」二人更即席示範，場面逗笑。

欣宜想出多些歌才開演唱會；2019年開過演唱會的Alfred就指若然接下來要開演唱會，首要條件是「除罩」開四面台，二人又異口同聲指最期待看二汶的紅館的演唱會。（葉志明攝）

曾志偉近日獲邀回巢無綫任副總經理，掌管綜藝及音樂部等，更立刻動手舉辦《樂壇永續 音樂同享》，化解因09年版稅風波，而跟三大唱片華納、環球、Sony冰封多年的關係。Joyce說：「我返緊去，都係好事嚟，有多啲平台同大家見面。」從《超級巨星》出道，在無綫長達8年的Alfred自2017年轉投華納後就被無綫封殺至今，問到是次破冰會否有機會「重回娘家」，他認同Joyce道：「呢個講法幾好，我都返緊去；（想返去？）任何平台只要有心去做、做得好的話，係絕對值得支持。對我嚟講好陌生亦好熟悉，我都期待如果真係返去會有咩感覺。」樂易玲曾在訪問中談到無綫不會再有「封殺」之說，Alfred則回應道：「其實樂小姐一直對我好好，一直都有聯絡，都期待見返啲老朋友。」

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樂壇百花齊放，在行業中的他們更是喜而樂見，Joyce說：「大家擺更多心機令樂壇更好，可以多啲平台推廣自己嘅音樂、見到其他藝人，多啲機會R下一啲Collaboration，擦出唔同火花。」Alfred認同道：「整個音樂工業唔只電視台，其實唔同網上平台都應該一齊玩、夾多啲。」Alfred又指無懼長江後浪推前浪：「新人有新血代表有新氣象，先有多啲衝擊。」

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