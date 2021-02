梁靖琪(Toby)周六(27日)迎來38歲生日,老公施雋賢(Jonathan)以及「七魔女」的好閨密無一缺席,鍾麗淇、文頌嫻、姚樂怡、佘詩曼、周家蔚、湯盈盈無一缺席,為壽星女慶祝兼送上祝福。老公Jonathan亦十分識做,除了送上一束玫瑰,更大講愛的宣言,指Toby就是自己和囝囝的一切,又感謝老婆對家庭的付出,最後不忘告白:「Love you to the moon & back wifey」大放閃光彈。Toby幸福洋溢,現年45歲佘詩曼的素顏更為大眾所驚艷,除了皮膚白滑得吹彈可破,凍齡得臉上也絲毫找不到歲月痕跡,仿佛仍停留在20代的少女階段。