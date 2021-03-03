Justin Bieber蝕讓比華利山愛巢　買過萬呎兩億新屋有泳池網球場

撰文： 董欣琪 最後更新日期： 2021-03-03 08:30

加拿大小天王Justin Bieber當年憑着一首《Baby》紅遍全球，稚嫩又清新的形象大受歡迎，年紀輕輕已經是著名歌手和音樂人，不但在全世界擁有超高人氣，更為他帶來超巨額的收入。剛剛度過了27歲生日的Justin，除了事業有成之外，與老婆Hailey Bieber亦非常恩愛，兩人在2019年9月舉行婚禮，婚後住在洛杉磯比華利山的獨立屋豪宅，不過早前他以795.5萬美元（約6171萬港元）賣出當初斥資850萬美元（約6594萬港元）買入的愛巢。

Justin Bieber同老婆Hailey好恩愛。（IG@haileybieber）

+ 53 + 53 + 53

Justin與老婆Hailey位於洛杉磯比華利山的獨立屋豪宅佔地6100呎，外觀是一幢純白色的建築，由設計師Charles Infante進行翻新，室內設計以白色和木質為主調，風格簡約優雅，總共有5間臥室、7間浴室，還有迷你影院、圖書室、酒窖、泳池及庭院等，Justin的滑板、藝術品收藏遍佈每個角落。不過在搬進去不久，Justin就在IG曬出多張自己拍攝的家居照，並表示自己有意出售這間屋，直至在上個月他就將豪宅連全屋傢俬賣出。

+ 36 + 36 + 36

不過Justin在去年8月以再2580萬美元（約2億港元）買入一間佔地11000呎的新屋，新屋位於比華利公園的封閉式社區，屋內有7間臥室、10間浴室，客廳景觀開揚，書房、圖書室、健身房、家庭影院樣樣俱全，而戶外泳池、網球場、大草坪更令人驚歎，Justin曾在家中挑戰Parkour，片中他由梳化跳到凳子，再利用滑板由大廳滑到入房，溫馨又闊落的空間令人羡慕！