專訪｜張達倫捱足八年先做到「嚴謹」：最高峰時候爭落十幾萬卡數

撰文： 黃梓恒 最後更新日期： 2021-03-10 21:15

張達倫最近曝光率極高，在《大步走》和《失憶二十四小時》都有他的演出，而且戲份都不少，他現在也正在為《白色強人2》拍攝，工作源源不絕，很難想像其實他在兩年前已離巢TVB不做「親生仔」，改為簽下杜Sir旗下的娛樂公司，想向電影方面發展，卻不巧的碰上疫情，電影市道淡靜，幸好與TVB一直關係良好，依然劇接劇無停手。

回想起，達倫已入行20年，加入TVB前以模特兒為職，04年藝訓班畢業後正式加入無綫，不過頭八年都是可有可無般的存在，「男朋友」、「手下」、「殺人犯」等等都是監製第一時間想起的角色，幸好2012年一套《愛·回家》成功把他救起，「嚴謹」之名從此成為了他的烙印。

大家見到張達倫，可能只會記得佢叫「嚴謹」。（葉志明攝）

患難見真情

「嚴謹」的確為他帶來極大的轉變，除了升LV做配角，連帶銀包也是豬籠入水，他也承認當年與楊卓娜的CP檔為他帶來不少商機，不過卻沒有因此成為大花筒，事關經歷了八年非一般的生活後，他清清楚楚知道演員這行好景不是必然的。其實當年真的很慘嗎？「有錢開飯嘅，睇你食乜，公仔麵又一餐，有時朋友見我窮會話：『出嚟一齊食飯喇，唔使講咁多嘢』，好多謝我阿哥，除咗我父母冇畀壓力我之外，喺我最冇錢嗰陣，最高峰嘅時候爭落十幾萬卡數，阿哥會畀錢我使，食飯就唔使講喇，佢會幫我。如果冇呢個時間，就冇而家嘅我，對金錢觀念嗰個思想，又冇我同阿哥嗰種兄弟情，所以每一樣嘢都有得與失嘅。」

有家人支持的確有更大動力。（葉志明攝）

後悔入錯行？

很多人經歷挫敗後，第一時間都是後悔，達倫也不例外：「長期諗喇，好睇唔好食，要有呢個心理準備，其實入行都預咗，不過冇諗過咁多年哈哈。」他一直問自己「情況到底是怎樣？」、「我到底行不行？」，達倫心裡藏着很多疑問，維持了很多年，加上自己不是大富之家，需要養家，就會想自己是否入錯行，又或是不是自己實力不足，令到機會不降臨自己身上，但直至遇到「嚴謹」這個角色，開始慢慢建立信心。

「嚴謹」的確幫了他不少。（劇集截圖）

靠「嚴謹」建立自信

「嚴謹幫我打穩咗個基礎，以前係浮嚟浮去，好無自信，但嚴謹之後我知道自己OK，有咁嘅實力企喺度，我哋都知道拍完處境劇出嚟之後唔代表係啲乜，所以要求唔會好高，每次角色都盡力做好佢，我唔覺得自己係跌返落嚟，不過觀眾覺得之前係其中一個男主角，出到嚟就會係男主角，但唔係咁，我心入面好清楚，我會繼續去打拼。」

明明在TVB已經是當頭起，兩年前又突然離開公司，加上當時囝囝「勁揪雞」已出世，負擔、壓力都不輕，這個決定外人來看的確想不透。「都幾大膽，我記得我咁樣選擇之後，阿廉（曹永廉）問過我，佢都覺得我好大膽，但喺嗰刻我係想試多啲嘢，差唔多40歲，我再唔去試就冇勇氣，我寧願穩穩陣陣，做吓最重嘅配角、男二，我可能會咁諗，但而家我覺得我要試多啲。我同老婆有共識，知道最差嘅情況係點樣，又咁講，我喺TVB都經歷咗最難捱嘅時候好多年，我唔驚，最驚係冇機會，你只要畀到機會我，我就有信心畀到實力人睇。

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埸地：The Wave