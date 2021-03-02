前TVB藝人陳積榮患第四期肺癌　相識15年好友孫慧雪IG助籌醫藥費

撰文： 秦志鴻 最後更新日期： 2021-03-02 22:47

前無綫藝員陳積榮（Jeff）在去年8月時突然拍片表示患上第四期肺癌，而且有擴散跡象，經醫生診斷後最壞情況可能只剩下半年生命。早前Jeff有幸獲有心人籌錢醫病，完成電療療程後每天要食標靶藥，花費鉅大。

2020年8月他曾拍片公開自己的病情。（截圖）

其好友孫慧雪今日（2日）在IG分享了自己與Jeff的合照，並為好友再次公開籌藥費：「好想懇請大家幫我一個忙！由我訓練班開始，已經認識咗15年嘅好朋友Jeff，驗出有第四期肺癌，佢唔煙、唔酒、無不良嗜好、個人心地好、兼有夢想有理想！而家仲好年輕！佢好希望可以康復，但係醫療費已經用晒啦，好希望大家可以出小小力捐錢俾佢，就算係一封利是嘅錢都OK 㗎！我哋可以積小成多！希望大家可以幫手！」孫慧雪接受訪問時透露，現時Jeff的狀況並不太過理想，「瘦咗、右手郁唔到、咳血、有氣喘、肚痛」，但知道他仍然對演藝事業滿懷理想，所以希望可以為他出一分力。

Jeff之前在TVB曾拍劇2、3年，而且大多都是演閒角，之後他過檔去HKTV，在《惡毒老人同盟》中飾演李楓的敗家仔而留下深刻演出。他之後再到內地拍網絡電影，又自資拍三部近乎「零成本」電影，包括《戀愛36D》、《最囧麻花》和《荒島屍變》，並於去年中籌備一部自編、自導、自演的電影《訓練班》。