陳卓賢Ian首度開腔談與盧慧敏戀情　否認迴避傳媒直言跟公司安排

撰文： 陳芷穎 最後更新日期： 2021-03-02 23:45

ViuTV即將在4月18日（星期日）舉辦音樂頒獎典禮《Chill Club推介榜年度推介20/21》，為隆重其事，今日（2/3）特意舉行記招公布有關詳情以及入圍名單。組合MIRROR成員陳卓賢（Ian）自從跟港姐陳曉華（Hera）傳出緋聞，及後公開與盧慧敏（Amy Lo）的戀情後，就一直被指迴避傳媒不敢接受訪問。Ian今日現身頒獎禮記招時就否認有關說法，直言只是跟公司安排，沒有逃避回應連串緋聞。

組合MIRROR成員陳卓賢（Ian）自從跟港姐陳曉華（Hera）傳出緋聞，及後公開與盧慧敏（Amy Lo）的戀情後，就一直被指迴避傳媒不敢接受訪問。（粱碧玲攝）

Ian接受傳媒訪問時首度開腔談戀情，直言與女友Amy工作範疇不同，私下很少談論工作。對於去年缺席新城頒獎禮，Ian重申不是因為拍拖而缺席頒獎禮，當日的確是因為家事而請假。對於被外界質疑不敢接受訪問，Ian否認有關說法表示只是跟公司安排，強調沒有逃避回應緋聞。另外，他承認認識Hera並指二人是朋友關係，而報道中車上的男子並非自己，自己純粹是賣車給對方。

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