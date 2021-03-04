袁詠儀家中如Hermès珍藏庫　網友爆料：她也需要配貨

撰文： 鄺鈺瑩 最後更新日期： 2021-03-04 07:00

袁詠儀鍾情Hermès到連生日蛋糕都係同Birkin款。（微博圖片）

袁詠儀向來鍾情Hermès，老公張智霖亦自爆屋企有齊Birkin、Kelly、Toolbox、Kelly Clutch、Lindy款式。

有網友日前在朋友家中遇上張智霖同袁詠儀

並分享了買包心得，原來袁詠儀都要配貨。

不時喺Hermès店被網民野生捕獲嘅袁詠儀，理應早已係VIP級別，想要咩款都輕而易舉。不過，日前有網友喺小紅書上分享，表示於朋友嘅生日會上遇到袁詠儀同張智霖，除大讚兩公婆勁nice之外，呢名網友更表示：「我們女生第一個就是問她Hermès包包，一直以為像她這樣的大咖，是不需要配貨，原來！她也需要的，這樣我就放心了。吃飯時跟她聊了很多Hermès拿包小技巧，但是說實話，那就是必須要有錢！」呢位網友更透露袁詠儀當日用嘅係灰色Kelly ado，價值約10萬左右。

袁詠儀老是常出現Hermès。

雖然Hermès曾經表示沒有配貨規定，但唔少網紅都分享過自己嘅「配貨潛規則」，有指Birkin、Kelly以及Constance呢三大包王基本上一定要配貨到指定金額先可以買到，而唔同國家或地區對配貨都有唔同方式，但大部分都係以1:1、1:15或1:2比例，即係如果你想買入一個10萬元手袋，首先要買10萬嘅Hermès周邊商品。

呢位台灣KOL曾經為了買入6.5萬嘅Kelly ，總共花了23.5萬配貨。

台灣YouTuber Sherry曾拍片表示喺越南旅行時，睇中一個價值約約6.5萬港幣嘅Kelly 25 ，店員向佢表示如果要買的話，配貨率是1:3。最後Sherry花了23.5萬元買入Constance短銀包、Kelly鱷魚皮長銀包、Verrou 21插梢包，才獲得心頭好Kelly 25，埋單總共30萬港元，並獲送贈一個吊飾。去年曾有傳袁詠儀到內地開工，完成酒店隔離後，第一時間去Hermès掃貨，一口氣買入6個手袋及16件衣服，雖然事後袁詠儀澄清只係買小錢包同帽，如今看來當時佢應該係配貨當中。

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