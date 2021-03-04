44歲陳展鵬新歌MV唯美感湧現　帥氣回春廿年似足Oppa搣甩亞視味

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-03-04 16:52

陳展鵬（煎Pan）於上月底正式宣布加盟天盟娛樂，以唱片公司一哥姿態重返樂壇，相隔22年再做歌手。煎Pan的新歌《零歲》早前亦已推出，稍後還會有MV，他的老婆單文柔也有於IG出post為老公宣傳。這首新歌由今屆奪得「叱咤監製大獎」的舒文及「叱咤填詞人大獎」的林若寧聯手為他打造，寓意他在樂壇由零開始重新出發。

煎Pan正式重返樂壇。

煎Pan的新歌MV走自然清新路線，在郊外取景拍出唯美的感覺，而宣傳照亦將煎Pan影得好年輕，直情是回春了一樣，44歲的煎Pan像極廿多歲的韓國Oppa，有型靚仔，完全搣甩了昔日的亞視味，散發出陣陣韓風氣息，相當帥氣。煎pan的最新唱片預計於年底推出，待通關後，更會舉行巡迴歌迷見面會。有指其唱片公司為隆重其事，即使疫情令市道低迷之下，仍豪擲6位數位為他舉行全球Live Show演唱新歌。

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點撃圖輯睇小豬比有幾得意！