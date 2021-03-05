37歲李彩華結束19個月婚姻未再與前夫聯絡　坦言從未諗過會離婚

撰文： 洪曉璇 最後更新日期： 2021-03-05 19:23

近年主力在內地發展的李彩華（Rain），19年2月與內地從事鋼鐵生意的有米男友Eric拍拖半年即閃婚！

37歲嘅李彩華19年2月，宣佈同拍拖半年，從事鋼鐵生意嘅內地商人黃彥書（Eric）閃婚，本身話會喺香港及大陸補辦婚宴，點知世紀疫情影響長期分隔兩地，最終去年9月結束短短19個月婚姻。剛完成內地劇集《家族榮耀》拍攝嘅Rain接受訪問時，坦言離婚後無再同前夫聯絡。

因疫情關係，李彩華（Rain）與老公Eric曾長達半年無見面。

去年11月李彩華宣佈9月時已離婚，強調不涉及第三者，主因溝通上出現問題，而且夫妻之間「發生咗啲事」，問題無法解決，工作觀念亦有出入，故決定狠心斬纜。李彩華接受訪問時表示當時老公支持佢繼續拍戲，但唔可以拍親熱戲。試過一次Rain喺網上以「最愛的攝影師」感謝對方影靚相，引來老公不滿直斥「最愛的」用詞不當，令Rain感到無奈。

李彩華從未想過自己會有離婚一日。（網上圖片）

據知李彩華同黃彥書一直經濟獨立，二人離婚後未有向對方爭取贍養費，事實上Rain北上發展多年早已係小富婆，至今手持12個物業，更遍佈香港、澳洲、英國及泰國等地，單單香港已手持4個物業，另在英國有4個商用物業，估計總市值過億。李彩華坦然自己從小覺得婚姻係一生一世，無諗過會走到離婚一步，但發生問題亦唔好拖拖拉拉，暫時都無考慮再婚問題。