後生仔傾吓偈｜戴祖儀與父母同住屋企唔戴bra：我出街先會戴！

撰文： 鄺鈺瑩 最後更新日期： 2021-03-06 08:00

與父母同住嘅戴祖儀，自爆喺屋企長期「真空」。（影片截圖）

最新一集《#後生仔傾吓偈》以「無謂執着」為題，但唔知點解，一班後生仔講講吓變成睡眠習慣，當馮盈盈提到自己鍾意一絲不掛瞓覺時，戴祖儀就話自己「唔著衫瞓會有五十肩」，所以平時會穿T-Shirt、短褲入睡，之後馮盈盈問：「咁你T-Shirt入面戴唔戴bra？」戴祖儀同後生女Sharlene不約而同表示「no」，Sharlene仲話平時一起身就會戴bra，但戴祖儀聽到之後就表現得有啲奇怪，並謂：「我出街先會戴。」換言之，戴祖儀長期在家都係維持「真空」狀態。

馮盈盈話媽媽喺屋企經常以性感吊帶睡裙上陣，搞到細佬好尷尬。（影片截圖）

聽到一班後生女議論紛紛，戴祖儀仲係唔覺有咩問題，馮盈盈問：「咁你爸爸咪會見到囉？就算你好少出客廳，食飯總會見到掛。」戴祖儀表示從來都無諗過呢個問題，所以唔覺得呢個係一個問題。緊接，馮盈盈自爆媽媽喺屋企經常穿性感吊帶睡裙，就連細佬都曾經向佢提議「不如你叫媽咪著返件衫啦」，而曾到佢屋企化妝嘅工作人員，見到伯母嘅打扮，亦都忍唔住問盈盈「你媽咪喺屋企都係咁著？」搞到佢自己都有少少尷尬。

馮盈盈自爆鍾意全裸瞓覺。（影片截圖）

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