婆婆和媽媽2 | 因做小三向侯佩岑道歉　林月雲：餘下時間做懺悔事

撰文： 朱奕錦 最後更新日期： 2021-03-05 20:15

台灣主播侯佩岑攜媽媽林月雲、老公黃柏俊首次參加真人騷《婆婆和媽媽》第二季，眾所周知，侯媽媽因多次做「小三」而背負罵名，也給侯佩岑造成不少影響，在最新一集中，她同女兒大談情感問題，更為自己的過去道歉。

侯佩岑表示，自己同媽媽都有很多輿論，擔心會影響老公，而侯媽媽也坦言：「像我，就是很害怕會影響你。」這時她有些哽咽，眼泛淚光地說：「媽媽難過的是，比較小時候是我跟你的……」說話尚未講完，侯媽媽已經掩著嘴巴，努力控制自己的情緒，一旁的侯佩岑也心知肚明，紅著眼眶安慰媽媽：「其實我知道大人的世界並不容易，可是你已經盡你所能，讓我可以感受到童年都是快樂的，回想起來，我的家還是滿滿的愛，是我長大才知道說，原來成年人的世界是多麼不容易，所以你也盡了你的全力保護我，在那個狀態之下，沒有感受到這些壓力。」而侯媽媽回應道：「只要你不受傷就好，剩餘的時間，做一些該懺悔的事，那其他的我們就不多做解釋。」最後兩母女更相擁而泣，侯媽媽拍拍女兒的肩膀，說道：「對不起」。

據台灣媒體報道，侯佩岑今次參與節目錄製的酬勞約1500萬人民幣（約1796萬港元），當初官宣時曾遭到網友強烈反對，直言「震碎三觀」，而節目播出後，有部分網友認為侯媽媽也不容易，大讚她是一位好媽媽，但也有網友指侯媽媽並不值得原諒：「有什麼可哭的，給別人的家庭帶來那麼大傷害」、「不怕有報應嗎」、「要給侯媽媽洗白嗎」等。

林月雲曾是台灣中視當家花旦，但先後介入著名製作人侯世宏同讚泰集團已故創辦人邱嘉雄的婚姻，且同兩人的元配皆是閨蜜，行為令人咋舌。在同侯世宏未婚先孕誕下侯佩岑之後，林月雲又同邱嘉雄展開長達逾30年的不倫戀，甚至繼承了對方大部分遺產，反觀髮妻蔡貴照要靠宗教信仰，來彌補感情創傷。

侯媽媽深知自己的行為給女兒帶去了很大影響。（視頻截圖）

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