婆婆和媽媽2︱陳松伶頻被無視　與張鐸結婚10年從未被奶奶讚過？

撰文： 朱奕錦 最後更新日期： 2021-02-21 09:00

內地家庭互動真人騷《婆婆和媽媽》（原名：《我最愛的女人們》）邀請四組明星夫妻，帶上其中一方的母親共同生活，由此引發觀眾對於婚姻、親情以及代際溝通的思考。日前第二季播出先導片，陳松伶與奶奶的關係即刻引起網友熱議。

陳松伶一家。（微博@婆婆和媽媽）

陳松伶同老公張鐸的畫面以一段舞蹈開始，兩人甜蜜互動，非常恩愛。跳累後的兩人坐在梳化上閒聊，這時張媽媽突然來電，松松的表情瞬間有些緊張，她接過電話講道：「媽，你在哪？」結果對方完全不理睬，松松繼續對著電話說：「我，松松啊。」張媽媽依然無視，張口閉口都是兒子。在張鐸表示「換一個你到我們家來」之後，張媽媽似乎有些不開心，直言：「你說得不對，應該說媽媽，歡迎你回家，什麼到你家來，你家也是我家，我家也是你家。」不過張鐸毫不留情地回應：「你要這麼說，我就給你買張票，你先回去吧。」

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單單幾句對話，已經令網友覺得松松同奶奶的關係似乎有些緊張，在松松同張鐸張羅完家中上上下下後，張鐸便幫松松出主意，講了一連串如何歡迎媽媽的話語，讓松松同媽媽講「讓我們把過去的一切不美好都埋葬了吧。」不知道松松和張媽媽過往是不是有些不愉快的經歷。

而在張媽媽的訪問中，她對兒子讚不絕口，但對松松隻字不提，婆媳關係更被張爸爸一語道破：「你老是誇你張鐸，那他找的對象松松，咋沒聽你誇過呢？你那不偏心嗎？我覺得松松在我心裏，優點很多。」令張媽媽一時有些苦惱。

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雖然看上去張媽媽對松松的態度並不是很喜愛，但張鐸對松松的愛絕對超出100%，非但沒有一味聽媽媽的說話，反而很向著太太，為她解圍，寵溺有加。有網友猜測，張媽媽不喜歡松松的原因可能是女方比兒子大了8歲，身體不太好所以也不能生育，不知道通過節目兩人的關係能否改善。

松松同張鐸2006年因合作劇集《血未冷》結緣，2011年宣布結婚，相守十年恩愛如初，松松更不時在微博向老公表達愛意，非常幸福。