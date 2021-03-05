蔡加敏離婚︱玩具大王蔡志明子女近況　孻仔蔡加讚仲「苦幹」緊？

撰文： 陳栢宇 最後更新日期： 2021-03-05 20:21

玩具大王蔡志明的長女蔡加敏與佳寧娜太子爺、前東華三院主席馬鴻銘離婚，結束14年的夫妻關係。馬鴻銘在今日（3/5）發出的聲明中承認已經分居，兩人正辦理離婚手續：「現在我們最重要的責任是保護和照顧好孩子們。」而蔡加敏亦有發聲明回應「分訊」：「作為媽媽，最重要的責任是保護孩子們的身心健康，希望大家給我們正常生活的空間，敬請見諒。」

現年45歲蔡加敏的一直活躍於名人界，除了曾任東華三院董事局總理，亦是現任的保良局董事局總理，2007年與馬鴻銘的世紀婚禮也是一時熱話，兩人當年會展舉行世紀婚宴筵開174席，打破當時香港結婚新人同晚婚宴最多席數的紀錄。

玩具大王蔡志明大女蔡加敏離婚 與馬鴻銘結束14年夫妻關係

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除了長女蔡加敏，蔡志明其他子女亦是經常在報章雜誌上亮相。今年39歲的三女蔡加怡因為生得非常標緻，所以有「最美麗上市公司主席」、「股民女神」之稱，亦經常成為狗仔隊追訪對象。2012年，蔡加怡下嫁設計師老公陳漢驄，兩人先後於2013年和2016年迎來長女和次子，一家四口幸福美滿，而蔡加怡自2019年辭任康健主席後亦轉趨低調，已有一段時間未有公開活動中亮相。

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蔡加讚是蔡家姊弟中最活躍於人前的一個，近年的曝光率比起兩位胞姊更高，主要是因為2013年與名模老婆汪圓圓結婚，而成為了「宇宙最強」甄子丹（2003年迎娶汪詩詩）的襟兄弟。當然最令他廣為人知的，始終是2010年《東周刊》的一篇專訪《成功需苦幹 蔡加讚》，當年不少網民戲稱他「成功需父幹」，期間更出現大量二創改圖，一度成為網絡熱話。

專訪《成功需苦幹 蔡加讚》引發大量二創圖片。（網上圖片）

究竟蔡加讚現時是否仍然在「苦幹」當中？蔡加讚現時身兼旭日國際集團董事會副主席、譽一鐘錶集團董事會主席以及極速汽車集團董事會主席，亦是現屆的港區全國政協委員，工作非常忙碌。雖然如此，蔡加讚仍然好識享受生活，從老婆汪圓圓的Instagram靚相所見，蔡加讚和老婆汪圓圓不時周圍去玩，更經常陪伴三名子女，讓他們可以幸福成長。

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