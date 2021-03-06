他來自江湖︱周星馳加戲扮萬梓良爆Seed　玩當真照樣播有人堅嬲？

撰文： 陳栢宇 最後更新日期： 2021-03-06 00:00

無綫（TVB）經典劇集《他來自江湖》（1989）最近在翡翠台深宵時段重播，雖然劇集的主線是前社團大佬「天哥」萬梓良的洗底過程，以及他與「余姣」恬妞、「阿玉」毛舜筠的三角關係，但觀眾最鍾意睇的始終是「何金水」周星馳和「何小英／大支嘢」吳孟達的有趣場面，而周星馳在第四集扮萬梓良爆Seed的一幕更是經典中的經典！

劇中，萬梓良因為發現「弗得娟」張鳳妮「啪丸仔」，所以開花灑淋醒她，又嗌破喉嚨鬧她，指她外婆死慳死抵儲了一筆錢，但她竟然去吸毒，而周星馳和吳孟達直擊完整個過程後，竟然入房模仿這個鬧人場面，周星馳扮萬梓良，吳孟達扮張鳳妮，非常無厘頭。

點擊下圖觀看萬梓良爆Seed戲，以及周星馳如何扮他：

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劇集編導之一的李力持曾經在專欄中大談周星馳扮萬梓良這場戲的內幕，指自己與周星馳、吳孟達拍完這場戲收工坐巴士期間，忽然向兩人提出不如拍一場周星馳扮萬梓良的戲份，「但千祈唔好畀萬子知道」，所以三人比原定開廠時間4點鐘提早一小時返公司開工，才向監製劉家豪匯報，「如果你覺得萬子會嬲就唔好要」，實行先斬後奏。最後，這一幕「偷拍戲」照樣出街，萬梓良知道後便輕責李力持「你個死仔」一句，好可能是因為周星馳在這幕最後講了一句「天哥，你不愧係我偶像」打圓場。

他來自江湖｜盤點14位娛圈的士司機 周星馳「數雞仔」成業界榜樣