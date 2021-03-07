河智苑近月IG頻繁曬出多張壓抑塗鴉畫作　網友擔憂其精神狀況

撰文： 朱奕錦 最後更新日期： 2021-03-07 08:30

42歲韓國女星河智苑曾經塑造過不少經典角色，無論純情女生、打女、皇后抑或醫生等都令人印象深刻，演技備受讚賞，是電視電影收視與票房女王。然而，最近有網友發現，河智苑的IG近幾個月的畫風與以往大相徑庭。

河智苑以前的IG看上去明朗愉快。（Instagram@hajiwon1023）

以前河智苑多數是分享生活與工作點滴，又或者曬風景，但最近經常曬出一些雜亂無章的塗鴉畫作，似是在表達個人情緒，看上去略感壓抑。再向前追溯，發現她由去年年初開始偶爾都會post一些詭異的畫作，引發網友擔憂。

河智苑近幾個月曬出的全是這類塗鴉畫作。（@hajiwon1023）

有網友猜測，可能是由於家人的相繼離世，對河智苑打擊甚大。2016年，河智苑的冰冰因心臟麻痺驟逝，兩年後，同是演員的弟弟田汰遂也突然離世，確切死因並無公開，有指是因抑鬱症自殺。據悉，河智苑同弟弟感情非常好，當年停工送完弟弟最後一程，河智苑隱身了三個月才重新回到公眾視線。

河智苑同弟弟關係密切。（Instagram@hajiwon1023）

不過由最新的兩個post來看，河智苑又開始分享工作同生活，也有粉絲解釋她只是單純喜歡畫畫，並無不妥，期待她帶來新的影視作品。

最新post都是同工作有關。（IG截圖）