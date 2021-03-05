楊冪2000萬代言費高過趙薇　商業價值只僅排17誰是女星之首?

撰文： 朱奕錦 最後更新日期： 2021-03-05 14:15

內地34歲女星楊冪多年來一直位於流量頂端，人氣居高不下，影視、綜藝、時尚、廣告代言等資源不斷，賺得盆滿缽滿。

楊冪算是85後花旦中發展得最好的一位，人氣一直居高不下，各項資源豐富。（微博@嘉行楊冪工作室）

日前，內地食品品牌歡樂家在深市創業板上市，招股書中意外曝光了楊冪同趙薇的代言費。根據招股書中的數據顯示，歡樂家集團負責銷售的子公司深圳眾興利華與上海楊冪影視文化工作室簽訂了兩年零兩個月的代言合約，時間由2020年3月1日至2022年4月30日，費用為1280萬元（約1535萬港元），同時還與嘉行傳媒在2020年3月1日至2022年2月28日有兩年的代言合約，金額為420萬元（約504萬港元），合計1700萬元（約2038萬港元），當中楊冪分成逾75%，都算不錯。而在2017年3月21日至2020年3月20日這三年期間，深圳眾興利華曾與趙趙影視文化工作室簽約，代言人是趙薇，金額為1500萬元（1798萬港元）。

有很多網友質疑，楊冪代言費竟高過趙薇，不過實際上，品牌方只是使用趙薇肖像權，不需要參加任何活動。而楊冪則要參與線下直播推廣，加上通貨膨脹同貨幣時間價值等，兩者的商業價值並不能照此對比。

楊冪在《聽見她說》系列短片中出演《完美女孩》由趙薇執導。（微博@趙薇工作室）

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其實楊冪去年未有任何影視作品推出，對商業價值造成了一定的影響，在2月尾公布的2020全年CSI明星商業價值榜TOP100中，她的排名較去年有所下降，位列17，但依然是85後花旦之首，而冠亞季軍分別由王一博、迪麗熱巴、易烊千璽佔據，熱巴是女星中的TOP 1。

2020全年CSI明星商業價值榜TOP100。（微博@娛樂資本論）

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