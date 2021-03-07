馮盈盈江嘉敏姊妹情斷近一年有機會破冰　無綫點名合作探討心機女

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-03-07 12:30

馮盈盈 (Crystal) 與姐江嘉敏 (Kaman) 曾是昔日好閨密，可是去年6月卻傳出兩人姊妹情決裂。事緣Crystal被爆孖住Kaman齊齊登上賭王何鴻燊四房公子何猷亨的億元豪華遊艇開船P，Crystal隨即被指釣金龜並與何猷亨傳出緋聞。事後Crystal聲稱是Kaman介紹她與猷亨認識，Kaman卻指自己是被Crystal邀請參加的，兩人口供不符而上演了一場羅生門，Kaman更在IG直指有人講大話。自此再沒有見過兩人孖公仔現身人前，彼此的IG上亦沒有再post過合照。

Crystal與Kaman曾是昔日好姊妹。(馮盈盈ig)

然而有消息指近日無綫已落實將會製作名為《解構心機女》的節目，更點名Crystal與Kaman拍檔做主持，一起探討「心機女」的話題，看來是想造就機會讓兩人重修舊好。自從曾志偉重返無綫擔任副總經理並掌管綜藝科後，綜藝方面有不少新計劃。據悉無綫重本於日本買入專門講「心機女」的人氣節目《有點心機又如何？》（中譯），內容主要講女生如何用自己的身體語言來吸引異性，無綫會於播完該節目後，緊接播出自家製的節目《解》，繼續探討吸引異性的話題。主持方面會起用一班力捧小花，包括馮盈盈、江嘉敏、戴祖儀以及賴慰玲等，視后蔡思貝如果來到檔期也會參演。節目也會請來男藝人擔任嘉賓，分享他們遇上「心機女」的經歷。

有指出爐視后蔡思貝都可能會一起主持新節目。(蔡思貝ig)

Kaman今次是首次擔任節目主持，她透露當初與監製斟洽時，只知道有幾個女仔一起做節目，但並未知道拍檔是誰，又坦言感到興奮和期待。談到她將會與Crystal在節目中合作，Kaman表示兩人之前已合作過拍劇，綜藝節目合作則是第一次，她有很多事要向師姐學習。而Crystal亦表示第一次與Kaman和賴慰玲合作做節目，開心又期待。至於與Kaman合作可會尷尬？Crystal就謂自己期待與新主持陣容合作，相信會玩得好開心。

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