吳孟達設靈｜家人發稿致謝各界　引達哥名言：人最重要就是要開心

享譽影視界，被喻為「黃金配角」的達哥，上月因病溘然離世，對萬千觀眾而言，是痛失一位影視泰斗，但對吳家來說，卻是失去至親，哀痛之情，更是深切悲慟！我們在此特別感謝各界連日來的衷心關懷和慰問，還有達哥眾多好友為喪事奔波籌辦，家屬特此再三拜謝！ 達哥於塵世七旬，蒙主關顧，讓他可在全球影視舞台發光發熱，備受業界和觀眾愛寵，福杯滿溢。今日得蒙各位四方八面趕來與他最後道別，達哥可說此生不枉，安息主懷！ 曾經有過一些關於達哥經濟及家庭的不實報道，家人雖有一刻感到不快，但秉承達哥的豁達人生態度，流言實毫無分量，蜚語更不值一哂。明日大殮之後，達哥遺體移往火化，骨灰將隨家人返回大馬，為他燦爛的影視生命寫上句號，而家人亦將隨之回歸平靜生活。然而，達哥令人津津樂道的敬業樂業精神，對後輩無私的身教言教，還有德藝雙馨的不朽典範......卻將會永遠永遠於我們的記憶裡。 「人最重要就是要開心！」達哥說的！