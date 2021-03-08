《東張西望》利穎怡生風赧被迫停工：暫時取消呢幾日一切行程！

撰文： 蔡俊業 最後更新日期： 2021-03-08 01:00

由2015年開始加入《東張西望》擔任主持的TVB藝人利穎怡，日前（5/3）在IG限時動態貼出兩張照片，只見她一雙靚腿長滿密密麻麻的紅疹，肉眼見到，出疹位置多達百處，狀甚可怖，她透露，懷疑因為藥物敏感導致這個慘況。

《東張西望》主持利穎怡日前發現自己面部和雙腿出疹，狀甚可佈。（左：資料圖片、右：利穎怡IG）

事實上，利穎怡多年來都深受濕疹折磨，近日回南天開始，濕度高企，病情容易復發。利穎怡直言，自己經朋友介紹去看皮膚科，輪候足足三小時，返回家後吃了一次藥，便開始出疹，半夜痕癢難耐紮醒，翌日起床後要再睇醫生，看看發生甚麼事，「希望唔好蔓延去塊面度！」

可惜事與願違，她的面上已經佈滿紅疹，但幸好醫生證實不是藥物過敏。「發現生風瘌（赧）／紅疹已經超過12小時，暫時全身都有，已蔓延到臉上未退。……醫生話唔關啲藥事，因為佢開畀我只是普通的抗敏藥，然後佢再開了2天類固醇藥畀我食，之後再覆診。」由於病情嚴重，影響面容，利穎怡宣布只能夠暫時停工，「暫時已取消呢幾日一切行程，希望早日能再出關見大家。」好多網民都送上祝福，希望她能早日康復。

利穎怡一雙靚腿張滿風赧。（利穎怡IG）

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