哈里揭查理斯曾拒絕對話　梅根指王室無協助：我連英國國歌都不知

撰文： 關穎賢 最後更新日期： 2021-03-08 15:00

哈里王子與梅根日前接受了美國名嘴奧花雲費（Oprah Winfrey）的獨家專訪，兩小時的訪問剛剛在美國時間3月7日晚上9時播出。梅根在訪談期間透露了嫁入王室後艱苦的心路歷程，哈里因梅根萌生自殺念頭及擔憂她會步母親戴安娜王妃的後塵而決定脫離王室。

梅根大爆自己曾想過自殺。（電視畫面）

梅根強調嫁入王室後，英女王一直都對自己很好，所以很喜歡跟女王待在一起，更憶起2018年首次跟英女王公開露面時，女王曾送了一對珍珠耳環和頸鍊給她作為禮物：「她（英女王）向來熱情好客！」更指當時每個王室成員都很歡迎自己。不過嫁入王室後，並不像電影劇集所描述一樣，對王室沒有任何了解的梅根沒有接受任何指導或訓練。梅根直言當時自己連英國國歌都不知道，但王室並沒有考慮給她任何協助：「那時我深夜在Google搜尋，並私底下進行訓練，為的就是想讓他們（王室）感到驕傲。」

哈里在節目中透露去年宣布脫離王室後，父親查理斯王子一度拒絕接聽自己的電話，並暗示查理斯本身都遭遇過被王室反對的事情（跟卡米拉的戀情）：「我感到非常沮喪，因為他經歷過類似的經歷。他知道痛苦是什麼，而阿奇是他的孫子。」哈里續指永遠都會愛父親，但無可否認這段時間發生了很多極具傷害性的事情。

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這個轟動全球的訪問播出後，有大批美國網民都大讚梅根勇於表達自己，還有在訪問中提及關注種族和精神問題的重要性。另外，亦有網民盛讚哈里為了梅根和家庭而脫離王室是一個明智的決定。