黑道律師文森佐︱宋仲基揸跑車出場搶鏡　玉澤演唔輸蝕曬肌派福利

撰文： 陳穎妍 最後更新日期： 2021-03-08 16:00

由宋仲基、全汝彬和2PM玉澤演主演的韓劇《黑道律師文森佐》（Vincenzo），收視繼續升，昨晚（7日）播出的第6集錄得最高12.165%收視，香港劇迷也能在Netflix上同步追看。而繼宋仲基首集就爆肌出演後，玉澤演也唔輸蝕在劇中大曬完美好身材，劇迷大飽眼福。

第5集到玉澤演大曬好身材。（Netflix截圖）

上週公開了「巴別集團」背後真正會長是玉澤演後，雖然宋仲基及全汝彬仍未知道，但二人已察覺到郭東延只是山寨會長，並暗中展開調查。雖然玉澤演已勸過全汝彬要收手，但面對宋仲基決意要對抗「巴別集團」，他亦下定決心要全力抗行。宋仲基和全汝彬揸藍色跑車現身法庭一幕，不但搶盡風頭成為焦點，未開庭就先勝一仗。

按圖睇玉澤演爆肌恐嚇郭東延一幕：

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宋仲基刻意接近郭東延，發現他只是山寨會長。（Netflix截圖）

宋仲基和和全汝彬揸藍色跑車現身法庭，成為全場焦點！（Netflix截圖）

第一次審訊中，庭內一片混亂，突然有蜜蜂出現，全汝彬又上演暈倒的戲碼，相信是宋仲基方希望爭取時間取證。不過玉澤演方也沒有罷休，在宋仲基等人律師樓裝偷聽器等，各出奇招。雖然玉澤演仍未公開自己身份，但第6集中可見，他一改實習律師以為天真的性格，警告宋仲基「不要自掘墳墓」，未知聰明的宋仲基會否早已察覺到玉澤演的身份，但為了保護全汝彬而暫時保密呢？

眾人在法庭開戰，可是發生很多突發事件。（Netflix截圖）

玉澤演大膽警告宋仲基，未知宋仲基會否已發現呢？（Netflix截圖）

按圖睇宋仲基、全汝彬揸跑車現身一幕：