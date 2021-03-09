乘風破浪的姐姐2｜節目組安排催淚情節　姐姐交足戲輪住喊？

撰文： 陳浩賢 最後更新日期： 2021-03-09 09:00

內地綜藝節目《乘風破浪的姐姐2》，第3場公演結束，有4位姐姐不幸被淘汰，包括陳妍希、弦子、董潔及賈青，近日節目播出她們離開的片段，節目組還安排她們重溫之前一起奮鬥的照片，擺明是要她們輪住喊，刻意製造催淚煽情畫面，而該集節目姐姐們亦確是由頭喊到尾，連有得留低的姐姐都喊埋一份，女人果然是水造。

陳妍希在第3次公演後被淘汰。（影片截圖）

節目第3次公演後，即有4位姐姐被淘汰，分別是陳妍希、弦子、董潔及賈青，而到節目踢館的楊丞琳，跟陳妍希在台灣時早已認識，更說期待跟對方組隊擦出火花，想不到陳妍希被叮走，而楊丞琳馬上眼紅紅哭了出來，說很不捨得陳妍希。另一邊廂，到董潔被淘汰後，輪到張馨予掩面痛哭，畫面催淚。

下圖有姐姐們痛哭畫面：

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之後幾位被淘汰的姐姐，分別登上保母車離開，在途中節目組安排4人睇相，重溫跟其他姐姐的溫馨片段，陳妍希、董潔、弦子，甚至預早錄影的李菲兒、吉克雋逸等人，也是哭得梨花帶雨，只有賈青是零表情，對淘汰有點不甘心。之後節目再播出董潔和弦子收拾行李離開的畫面，她們為怕離別時難過，選擇留下字條悄悄離去，舉動甚為窩心，一班姐姐在競爭以外，亦建立起深厚友情。

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同場加映陳嘉倩美圖：