他來自江湖｜毛舜筠受星爺啟發喜劇細胞　揭對方演藝缺憾：冇急才

撰文： 秦志鴻 最後更新日期： 2021-03-09 00:00

吳孟達（達哥）於2月27日不敵癌魔病逝，終年70歲。無綫（TVB）為紀念這位出身於TVB，縱橫影視圈接近50年的資深藝人，決定於深宵劇場重播《他來自江湖》（1989）。

周星馳與吳孟達的「無厘頭」演法在《他來自江湖》一傳經典，更令二人被稱為「無厘頭始祖」，即使事隔32年，觀眾在重溫時仍然覺覺得非常好笑。但此劇除了令星爺和達哥無厘頭文化掘起之後，同時亦啟發了同劇毛舜筠的喜劇細胞。

毛姐在劇中與周星馳有很多對手戲。（截圖）

毛姐自《他來自江湖》之後開啟了喜劇演員的道路，在不少喜劇作品中都有出色的成就，例如《92黑玫瑰對黑玫瑰》中的「妖妖聲」的周維娟、《家有囍事》中的無雙表姐、還有《花田囍事》中反差演醜角的母夜叉等等。毛姐曾在有線電視節目《星級會客室》接受汪曼玲訪問時直認，自己在星爺身上學到不少喜劇的元素：「佢真係啟發到我好多，同埋佢嘅喜劇節奏真係好好，咁星仔亦都會話你聽講到邊度要快啲，幾時要慢啲，幾時要停要等一等，佢係唯一一個令我好佩服嘅喜劇演員。佢真係好有喜劇細胞同節奏，佢係計過、諗過，唔係亂咁嚟，掌握得好好。」

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雖然毛姐在鏡頭前從星爺中學到不少喜劇知識，但私底下卻與星爺冇乜兩句，更笑言：「唔知點解，星仔係令到個環境都污染！因為佢禁止唔到自己講粗口，我諗佢都冇禁止啩。佢係乜嘢都加粗口落去，無論係飲咗茶定食咗飯未佢都要加（粗口）落去，所以大家平時都冇閒計傾！」而另一方面，毛姐又謂星爺的臨場反應其實很慢，所以難以在台上暢所欲言：「佢係冇急才，佢要度（思考）嘅，所以你見到佢平時上台都好似啞咗咁，又目瞪口呆，因為佢諗緊，到佢諗完又到第二個問題，所以有時佢就會傻笑！」

2011年，毛姐在《星級會客室》接受汪曼玲訪問。（截圖）

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