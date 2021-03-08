乘風破浪的姐姐2 | 容祖兒負傷上陣奪第一　曬縫針照解釋受傷原因

撰文： 邱愛霖 最後更新日期： 2021-03-08 23:15

天后容祖兒參加內地人氣綜藝節目《乘風破浪的姐姐2》，負傷上陣奪下全場第一，認真犀利。今日（8/3）她於微博解釋受傷的前因後果，原來和指甲有關。

容祖兒。（微博@容祖兒）

「為了配合這次舞蹈有很多手部動作，我找美甲師把我的指甲弄長，希望效果更好，雖然我一直對那種長指甲沒有丁點興趣，但為了更有隊型我覺得細節不能忽略，但這個可能只有我看到的細節真付上好高的代價。」她續說，長指甲令她行動不能自如，「按不到手機，捽眼有幾下差點插盲自己，鼻子耳朵癢都不敢碰，總言之好像廢了一樣。」

點擊看縫針照：

祖兒的受傷過程更是驚心動魄，「當時一直剪不開，我使勁一插，剛剛對準我的左手虎口位，我的反應總算快，立刻把它從傷口抽出，當我右手按着左手那一刻血液就從傷口噴出來，好像玩水槍一樣，被嚇傻了的同事們立刻安排我進醫院消毒縫針，當時醫生問我要不要縫美容針，說傷口會美一點，我說不要這麼麻煩，隨意便可，結果手上一直帶着兩條毛毛蟲。」

祖兒透露，傷口痛了兩星期，排舞又怕汗水令到傷口發炎，不過最後仍然拿下全場第一，最後她開玩笑指：「揸咪還是安全啲」。

乘風破浪的姐姐2｜受傷頂硬上唱跳超高水準 容祖兒組奪冠：無憾

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