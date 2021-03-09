梅根專訪收視1710萬僅次超級碗　傳英國王室召開危機會議

撰文： 關穎賢 最後更新日期： 2021-03-09 12:36

梅根和哈里接受美國名嘴奧花雲費（Oprah Winfrey）獨家專訪，並於美國時間周日晚在美國哥倫比亞廣播公司（CBS）播出。根據CBS報道，專訪約1710萬名觀眾收看，是繼去年2月奧斯卡頒獎典禮以來，收視最高的娛樂節目，同時亦是除了體育盛事超級盃外，最多人看的節目。

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梅根在訪問的內容震撼全球，期間詳細講述自己在王室的困境，包括被王室禁聲和無視精神問題，更指有王室成員因為擔憂兒子阿奇的「膚色有多黑」而引起王室種族歧視風波。另外，梅根亦表明今次接受奧花雲費的訪問並沒有收任何金錢回報，不過有傳梅分析認為梅根這次訪問的目標觀眾並非英國民眾，而是要討好美國，同時「建立品牌」好讓他們在當地發展事業。

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梅根期間詳細講述自己在王室的困境。（電視畫面）

另外，英國《每日郵報》消息指王室職員收看專訪直播後，早上召開危機會議，王室高級官員和高級王室成員親身或以視像、電話方式參與，而英女王就在溫莎堡與身在克拉倫斯宮（Clarence House）的王儲查理斯及身在倫敦的威廉王子通電話。