梅根哈里受訪被英國名嘴Piers Morgan鬧爆　暗寸梅根應角逐奧斯卡

撰文： 關穎賢 最後更新日期： 2021-03-09 13:15

梅根和哈里接受美國名嘴奧花雲費（Oprah Winfrey）的專訪於美國時間周日晚上9時播出後，雖然得到美國網民的支持，但在英國政界、媒體及網民卻批評兩人的舉動，加上99歲的菲臘親王患病仍在倫敦醫院接受治療，哈里和梅根竟然在美國加州的豪宅大談個人感受。

英國政界、媒體及網民卻批評兩人的舉動。（電視畫面）

訪問播出後在英國幾乎掀起全民批評，最多人關注的就是梅根透露懷孕期間有王室成員曾討論兒子阿奇的「膚色有多黑」，以及稱兒子因為身為有色人種而沒有獲封王子和得到應有的保護。有王室專家就質疑，當初哈里和梅根為何公開需要「隱私」的同時，接受這個專訪公開所有對王室不利的事情。

有王室專家就質疑，當初哈里和梅根為何公開需要「隱私」的同時，接受這個專訪公開所有對王室不利的事情。（電視畫面）

英國傳媒對於哈里夫婦亦是處於負面態度，而英國名嘴Piers Morgan就在節目上表示梅根的心理問題並沒有所說的那麼嚴重。Morgan自梅根加入王室後已對她沒有好感，在訪問播出後他持續在Twitter更新批評兩人：「他們糟蹋了父親、糟蹋了哥哥、糟蹋了嫂子，糟蹋了女王努力打造的每一件事，然後希望我們相信他們很有同理心？」、「哈里希望美國人還有全世界討厭他的家人、討厭君主制度、討厭他的國家。」最後還嘲梅根應該角逐奧斯卡最佳女主角：「現在報名奧斯卡是不是太遲了？」並Hashtag了梅根。不過有不少英國網民看到Morgan的留言後，都紛紛叫他不要看少心理問題。

王室傳記作家Penny Junor接受BBC節目訪問時表示，哈里和梅根的訪問完全重創了英國王室家族的每一個人，更直言不理解兩人為何口口聲聲說要私隱，但轉個頭就接受這種傷害家人的專訪：「他們大可以一走了之，保持沉默，為何要全世界都知道？」另外，曾於1990年至1997年擔任英女王前媒體秘書Charles Anson受訪時表示，王室內沒有丁點種族歧視的跡象，而王宮內部都有醫療體系，而這個體系很積極去處理英女王及王室成員的問題。