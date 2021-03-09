王室專家批評梅根哈里傷害父子關係　傳威廉看完專訪後心力交瘁

撰文： 關穎賢 最後更新日期： 2021-03-09 15:15

梅根和哈里於美國時間周日晚上9時接受美國名嘴奧花雲費（Oprah Winfrey）的獨家專訪時，大爆王室成員因種族歧視不封其兒子阿奇為王子之外，更斥王室無視她的精神問題，導致一度萌生自殺念頭。訪問中，哈里發表了有關家人的震驚言論，包括哥哥威廉王子和父親王儲查理斯被「困在王室」。有外國傳媒報道，威廉看到哈里夫婦的專訪後感到心力交瘁。

屢次聲稱需要私隱的梅根日前接受獨家專訪，將所有「私隱」公諸於世。（電視畫面）

王室專家Katie Nicholl接受傳媒訪問時透露，威廉對於這個訪問感到非常痛心，因自己和公爵夫人凱特都被拖落水，而威廉很討厭這一點，而哈里和查理斯的父子關係處於歷史新低：「我認為凱特會因被拖落水而覺得心煩，畢竟凱特跟哈里的關係非常好，更一直在背後成為丈夫威廉和哈里之間的和事佬，然而凱特對於哈里脫離王室深感難過。」

儘管未知威廉、凱特、哈里和梅根四人未來的關係會發展成如何，哈里在訪問中表示就算現時自己和威廉分開，兩人亦走上不同的路，但自己永遠都會愛着哥哥威廉。哈里續指時間能治療一切，但Nicholl認為談論任何形式的家庭團聚仍是言之過早。提到哈里認為父親查理斯和威廉「被困在王室」，這一點是不公平的：「哈里的角色與威廉不同，威廉一直都指道自己的職責，我敢肯定，威廉有時候會不滿自己出生於王室，但威廉一直為事業努力。」

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至於王儲查理斯，Nicholl透露查理斯在訪問播出前幾天跟她表示對這個專訪感到絕望。哈里在訪問中公開表示查理斯一度拒絕接聽他的來電，Nicholl續指查理斯曾有此表示不想再聽到任何有關哈里和梅根的任何事。對於哈里指父親是過來人，所以應該理解他的心情和想法的時候，其實同時對於查理斯來說極具傷害性。