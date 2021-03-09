黃夏蕙感概身邊朋友逐一離開　分享7年前生前喪禮片：我係唔驚死

撰文： 賴家杰 最後更新日期： 2021-03-09 15:12

現年90歲藝人黃夏蕙一向行為破格，因此令不少人驚訝及讚賞她的行為。自古以來中國人都避忌討論「死」方面，認為是不吉祥的一件事情，但夏蕙BB因為近來有很多老友相繼離開，有天與經理人吃飯的時候有感而發，問了他幾條問題，夏蕙BB在Facebook寫道：「1. 當我走佐（咗），好唔好叫班仔女返香港送我？2. 你會唔會幫我搞公祭？之後大家沉默左至少半個鐘......然後佢轉死性咁話：『大吉利市！今餐我請』。」

夏蕙BB7年前幫自己搞喪禮。（YouTube）

說完之後，夏蕙BB在Facebook發布了一條在2014年拍攝的生前喪禮影片，希望跟大家一起體會「死」這件事情，表示死亡並不可怕，其實不一定是死後才規劃喪禮，可以趁還在世的時候好好規劃，同時夏蕙BB也請了一眾好友來這個喪禮。夏蕙BB相當尊重場合，打扮相當華麗，更帶上后冠，她在喪禮現場說：「呢個世界好美好，我死咗邊有咁多嘢做，邊到帶到咁多歡樂畀大家，呢個世界其實好可愛。最緊要我死咗之後，錢又好乜都好我都捐晒畀晒慈善機構，因為我死咗呢啲嘢冇用。我係唔驚死，以前成日畀人話，人最緊要係問心無愧。」

雖然影片已經是7年前，但依然有不少網友是第一次觀看這條影片，紛紛留言大讚：「好好的生死教育啊 ，香港人的確要一些呢類教育 有時候原來的確這麽近那麽遠要好好珍惜竹眼前一切」、「夏蕙姨真是活出新境界，新高度！我地呢班後生仔要同你學嘢！」、「欣賞你咁坦然面對，祝你身體健康事事順心」、「如果到個一日我會喊」

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