張雨綺直播售出鑽戒值3500萬　直言唔收鑽石做禮物：我可以自己買

撰文： 董欣琪 最後更新日期： 2021-03-10 08:00

內地女星張雨綺去年因為參加節目《乘風破浪的姐姐》而人氣急升，不但演藝事業更上一層樓，廣告代言更是一個接一個，成為各大品牌的寵兒。一向對鑽石好有研究的張雨綺，曾指「我從來不會買一克拉以下的鑽石，因為一克拉以下的鑽石統稱為碎鑽，是不值錢的」，一番豪言掀起網民熱烈討論，近日她更成為珠寶品牌的代言人，日前她作客「口紅一哥」李佳琦的直播間，賣出三隻10卡以上的鑽石戒指，總值達2,904萬人民幣（約3,455萬港元）！

張雨綺近日成為珠寶品牌代言人。（微博@張雨綺工作室）

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張雨綺曾在節目中分享護膚心得，各種貴婦護膚品令人驚歎，而她在買鑽石方面更深有研究，她曾從重量、形狀、切割、净度等各專業角度分析，教大家買鑽石。張雨綺與李佳琦在直播中首先介紹的是一隻10.26卡、價值929萬人民幣（約1105萬港元）的鑽戒，令張雨綺愛不釋手，甚至笑言有衝動想買，而在正式開售不到10秒就賣出！之後他們再分別賣出一隻10.27卡、價值799萬人民幣（約951萬港元）及一隻10.18卡、價值1176萬人民幣（約1399萬港元）的鑽戒，同樣是瞬間被搶購，相當犀利！

張雨綺難掩心中興奮！（影片截圖）

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曾揚言「我有錢有身材，追我的人可以從這裏排到法國」的張雨綺，貴婦形象深入民心，但她現時認為鑽石級別對她來說已經不太重要，更霸氣表示想要鑽石自己會買：「主要看是什麼人送的吧，就是你自己覺得很有感覺的人送給你的，哪怕是個玻璃球子你也覺得很珍貴嘛。在我面前就不用送鑽石了，反正都是我自己買，你們就不要廢這個心再去給我買鑽石了，買玻璃球就可以了，我可以自己給自己買，就是不用擔心這個問題。」