他來自江湖｜萬梓良恬妞婚禮直播超矚目　短暫婚姻因事業不順？

撰文： 秦志鴻 最後更新日期： 2021-03-09 23:26

經典劇集《他來自江湖》（1989）近日於無綫深宵時段重播，喚起不少觀眾的回憶。除了可以趁今次機會重溫周星馳與吳孟達的無厘頭本色之外，觀眾亦對天哥（萬梓良）以及魚皮鮫（恬妞飾）的感情線印象深刻。

萬梓良與恬妞在劇中有一段感情。（網上圖片）

萬梓良與恬妞因為拍攝電影《大頭仔》而開始拍拖，及後再於三部無綫劇集《他來自江湖》，《大家族》和《俠義見青天》中合作。終於在1992年結婚，當時二更舉辦了一個全港矚目的婚禮，當時由無綫主席邵逸夫證婚，又找來周星馳擔任伴郎，而且全程在翡翠台直播，非常轟動。

點擊睇睇當時婚禮的勢大場面：

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可惜此段婚姻維持不足四年，萬梓良與恬妞於1996年宣布因性格不合而離婚。事隔多年，恬妞曾在訪問中提及二人離婚的真正原因，她坦言因婚禮邀請的賓客太多，場面過份盛大，加上由無綫直播，此「盛事」令她不太習慣似演戲，不過真正離婚的原因，是她認為萬梓良總是將事業放第一位，本人不夠浪漫，另一方面，萬梓良在那段時間亦面對工作不順而心情低落，繼而因無法正常溝通而變得心淡，最後以離婚收場。

雖然萬梓良與恬妞的婚姻只維持了四年，但據知二人離婚後再見亦是朋友，間中亦有聯繫互相問候。

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