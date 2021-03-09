俠盜高飛︱57歲符鈺晶背心短裙劫銀行夠吸睛　任保險經紀近照曝光

撰文： 陳芷穎 最後更新日期： 2021-03-09 22:45

提到1992年電影《俠盜高飛》，除主角周潤發、任達華的演技出眾外，戲中飾演「流鶯」的符鈺晶相信亦在影迷心中留下印象。當年的一幕打劫銀行，符鈺晶以低胸背心加短裙的超性感造型演出，網民看後直言她的風頭蓋過女主角柏安妮。她在戲中與周潤發有不少對手戲，當中在車上色誘發哥的情節亦相當經典。

她在戲中與周潤發有不少對手戲，當中在車上色誘發哥的情節亦相當經典。（網上圖片）

符鈺晶16歲中學畢業後，便投考第十期無綫藝員訓練班入行。早年她曾與林燕妮胞弟林振剛結婚並育有一女，可惜婚姻只維持數年便結束。其後轉投亞視，於90年代初期開始活躍於電影界，期間亦曾與導演陳志舜交往，但始終未能開花結果。

直到1995年，亦是符鈺晶最「多產」的一年，分別拍了《炸彈情人》、《給爸爸的信》、《野性的邂逅》、《那有一天不想你》和《叛逆情緣》五套電影。不過自此之後，她便淡出幕前。退出娛樂圈後，符鈺晶曾任職保險經紀，現年57歲的她與現任丈夫、武術家Andrew Ho在美國開辦中國武術學校，教授武術、書畫、舞蹈、美術等等課程。從符鈺晶的近照中，可見她打扮後魅力不減當年，更增添不少成熟女人味，絕對稱得上是凍齡女神。

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