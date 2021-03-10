李施嬅未婚夫神秘身份曝光　星級私人教練周潤發郭富城都係熟客仔

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-03-10 10:30

現年39歲的李施嬅上月於IG晒巨鑽宣布訂婚，她Post了一張同未婚夫手拖手，左手無名指手戴巨鑽戒指的照片並留言表示：「I Said Yes.」相當sweet。施嬅表示與未婚夫認識了幾年，對方是圈外人，所以不願透露對方的身份，只稱呼他做「C君」。

原來施嬅的未婚夫是周潤發 (發哥) 與郭富城的私人健身教練車崇健（Anson Cha），他是圈中出名的星級私人健身教練，多年來幫助多位巨星減肥、操肌，除了發哥與郭富城，還有楊千嬅、吳鎮宇以及關智斌等。Anson除了經常與發哥一起跑山，更會陪同發哥出埠開工，貼身跟隨進行訓練。

李施嬅上月宣布訂婚。(李施嬅ig)

據悉Anson家底豐厚，名下擁有過千萬物業。他於觀塘的工廈單位開設健身室，每小時收費2,000元起跳，有多位明星名人熟客。他亦可算是半個圈中人，參與不少有關演藝行業的事務，他是「香港動作特技演員公會」董事及動作體能指導，亦曾以董事身份任「香港電影金像獎協會」董事局成員。有指Anson他性格一向低調，他與施嬅與拍拖3年多亦一直將戀情保密。

李施嬅上載手戴巨鑽相片宣佈「I Said YES」。（IG：@selenaleelalee）

對於未婚夫的身份曝光，施嬅就強調Anson始終是圈外人且為人好低調，故希望給予對方私隱，不想影響到他。施嬅又謂Anson並非她的教練，兩人是經朋友介紹認識，又大讚未婚夫好有風度，好gentleman。她與Anson不時因為工作而分隔兩地，但兩人各自有工作及空間，早已習慣和有默契。

點擊睇施嬅以及她未婚夫Anson的靚相：