李元玲受訪突被要求彈琴　表現失準憤而離場：網民罵我無料扮四條

撰文： 洪曉璇 最後更新日期： 2021-03-10 15:15

李元玲係李雲迪徒弟。(IG@cathrynli)

大馬女神李元玲除咗有天使面孔火辣身材，仲係李雲迪徒弟彈得一手好鋼琴，不時喺社交網分享練琴片段。不過最近佢受邀上網台直播訪問，期間因網友評論突然大發脾氣憤而離場，令人嘩然。

李元玲不時喺社交網分享練琴片段。(IG@cathrynli)

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李元玲接受網台節目《正面交鋒》直播訪問，原先只係傾偈，主持突然要求佢彈Keyboard Jam流行曲，點知李元玲彈奏表現不似預期，馬上有網友留言指責彈得錯，令李元玲情緒失控話：「全部人在罵我，我不是上來被人罵的，我真的不知道要來彈鋼琴的嘛，你們沒有叫我準備，你們叫我上來回答問題，沒有說準備鍵盤、唱歌，你們不要我在乎別人說什麼，他們全部只是來罵我！」李元玲言帶哽咽指：「我不是歌手！不是個個鋼琴家坐下就會彈，我也要練習的啊！既然這樣，我坐在這裡幹什麼？我坐在那邊（鏡頭外）咯．然後就衝出鏡頭外繼續指罵。

李元玲接受網台節目《正面交鋒》直播訪問。(IG@cathrynli)

對於自己失控表現，李元玲喺社交網留言解釋：「他們用Live的壓力逼我用keybaord給他們伴奏幾首，我已經say no拒絕，可是他們很堅決要我隨便表演一首我還是完全配合上演了一首，結果因為沒有事先彩排所以弄得一大糊塗，網民已經開始罵我原來無料扮四條。我覺得這是很不公平的，結果網民一而三連砲罵我很爛。對不起，那一瞬間不知道怎麼的，我就失控了，我平時都不這樣，是累積了很多年的霸凌與委屈一下崩塌了。」相隔十多小時後李元玲再發文道歉指自己「情商需改進，當初就應該為我莫名遭攻擊忍聲吞氣，含笑帶過。」