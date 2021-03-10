女人四十︱鍾培生暗示性需求大　田蕊妮直指：明點解搵唔到女友

撰文： 陳芷穎 最後更新日期： 2021-03-10 20:21

鍾培生與林作最近的「百萬拳賽」成為城中熱話，兩位的動向亦成為網民焦點。近日，鍾培生於2018年亮相無綫節目《女人四十》的舊片忽然翻Hit，他更暗示性需求比其他男性大，主持人田蕊妮聽後忍不住問：「咁你咪好鹹濕？」

鍾培生與林作最近的「百萬拳賽」成為城中熱話。（影片截圖）

田蕊妮在節目中暫時放低人妻身分，初次體驗Speed Dating，而對象就是有「百億富三代」及「香港電競之父」之稱的鍾培生。鍾培生一坐底，連餐牌都未看就決定叫Tasting Menu，並指這是對廚師的尊重，阿田聽後大感愕然反問：「咁對我呢？」

席間，鍾培生談到想有三至六個小朋友，全因自己男性荷爾蒙太多：「我會想生好多小朋友（阿田驚訝：3到5、6個）係，男性荷爾蒙太多，每日都要剃兩次鬚。」阿田立即追問：「咁你咪好鹹濕？」鍾培生解釋：「我唔賭、唔食煙、少飲酒，冇咩不良嗜好，比一般男性對異性嘅需求大少少。（阿田：你咁急，咁個過程會唔會好唔浪漫？）我尊重我伴侶，需求嘅嘢我會互相包容，盡量令佢滿意。」

點撃睇田蕊妮、鍾培生Speed Dating情況：

+ 8 + 8 + 8

阿田初步了解鍾培生後就對他印象一般，認為對方為人性急、喜歡用分數衡量一件事成功與否，更明白為何他會找不到女朋友：「如果唔係因為Speed Dating，我唔會坐喺度聽佢講咁耐嘢，我驚我會好悶。同佢食完一次飯之後，我會明白點解佢搵唔到女朋友。」

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