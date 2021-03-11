馮盈盈上載破格性感照「反擊」P圖風波：想知我執樣執得幾重手？

撰文： 關穎賢 最後更新日期： 2021-03-11 10:45

馮盈盈（Crystal）和江嘉敏（Kaman）自去年的「富豪船P事件」鬧不和後，相隔近一年，兩人獲TVB欽點主持新節目《解構心機女》。兩人日前在Instagram世紀破冰上載合照，不過有眼利的網民留意到兩人分別上載的破冰合照都看似一樣，但實質上各自都有偷偷P靚自己，卻沒有幫對方執相。馮盈盈昨晚再於IG上載性感照「反擊」，更拍片自爆執相技巧。

左圖為江嘉敏上載的馮盈盈、右圖為馮盈盈上載的自己（Instagram：@kaman_kong／crystalfyy）

左圖為江嘉敏上載的自己、右圖為馮盈盈上載的江嘉敏（Instagram：@kaman_kong／crystalfyy）

在馮盈盈上載的照片中，看到她嘗試破格新造型，大玩性感透視誘惑之餘更大騷美背及挑戰黑唇妝容。不知道是否「破冰P圖風波」仍未平息，馮盈盈在IG留言「Shut Up」，更自嘲寫道：「呢輯令人差啲認唔出我嘅相 #YESfilter #YESphotoshopped 但最強filter一定係 高超的化妝+髮型+造型+攝影 合力將我改頭換面 打造出破格 令你耳目一新的Noir。FYY 大家咁想知道我執自己個樣執得幾重手？去我channel睇片啦😌」另外，馮盈盈在YouTube頻道上載了今次造型的幕後花絮片段，如何靠化妝整頭將「P圖」發揮得淋漓盡致。

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