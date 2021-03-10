馮盈盈江嘉敏破冰合照各有各P？　一張「原圖」竟然有兩種效果

撰文： 趙允琳 最後更新日期： 2021-03-10 15:36

馮盈盈（Crystal）和江嘉敏（Kaman）自從於去年的富豪船P事件而鬧不和姊妹情不再後，事隔差不多一年，兩人獲TVB欽點主持新節目《解構心機女》，昨日（9日）更在Instagram世紀破冰上載合照，然而兩人明顯「硬晒軚」感覺尷尬，而且字字珠機句句有骨，就算馮盈盈送奶茶，江嘉敏依然拒諸門外：「多冰，少冰，走冰，都不適合我」，二人坐在一起影相仍然有種面和心不和的感覺。

馮盈盈和江嘉敏昨日（9日）各自上載世紀破冰合照，但兩個版本都有少少出入。（Instagram：@kaman_kong／crystalfyy）

然而，有網民留意到，雖然兩人分別上載的破冰合照都看似一樣，但實質上各自都有偷偷P靚自己，卻沒有幫對方執相。在馮盈盈上載的照片中，兩人的皮膚明顯望落很平滑，而且馮盈盈的面頰亦比較尖，下巴亦較長；在江嘉敏上載的照片則似乎沒有落「磨皮」濾鏡，不過江嘉敏的眼睛則稍為大了一些、眼距近了一些，而且面形亦變得更瘦更長。

左圖為江嘉敏上載的馮盈盈、右圖為馮盈盈上載的自己（Instagram：@kaman_kong／crystalfyy）

左圖為江嘉敏上載的自己、右圖為馮盈盈上載的江嘉敏（Instagram：@kaman_kong／crystalfyy）

不少網民都食花生表示想繼續看誓不兩立的兩人大戰三千回合，更覺得她們各自只為自己P圖覺得很搞笑。不過江嘉敏卻死撐自己沒有P過圖：「iPhone，仲要原圖！相都懶得執！啲暗瘡同啲面又出晒嚟！」，連傅嘉莉亦有加把嘴留言：「原來原圖係咁瘦咁靚嘅！」然而，有網民大讚馮盈盈原來原圖靚這麼多，更對於江嘉敏強調原圖直出的解釋不買賬：「p到咁都話原圖」、「唔覺得係原圖...塊面有p wor」、「咁癲倒是非都有嘅」。

江嘉敏獲傅嘉莉力撐。（《識玩旅行團2》影片截圖）

傅嘉莉都加把口，江嘉敏以哈姆太郎emoji回覆。（Instagram：@kaman_kong）

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