梅根憑善心收服哈里王子　訪問大爆首次與英女王會面不懂如何行禮

撰文： 關穎賢 最後更新日期： 2021-03-11 20:00

梅根和哈里接受名嘴奧花雲費（Oprah Winfrey）專訪 ,已於美國時間過去的周日晚播出，當中梅根透露自己因被王室忽略精神問題而萌生自殺念頭，更因有王室成員擔憂兒子阿奇（Archie）的種族歧視言論而感心痛，最後英女王要出馬調查事件。不過吸引全球民眾的，是梅根在訪談中自爆在認識哈里前竟然不知道對方是王子。

哈里王子與梅根於2016年透過共同朋友Markus Anderson而認識，兩人在聚會上一拍即合，而哈里亦對梅根一見鍾情，翌日便開始蜜運。兩人秘密拍拖6個月，才被傳媒爆出戀情，哈里更罕有發聲明承認戀情，除了為梅根護航，更譴責傳媒對女方作出騷擾，認為她不應被捲入這樣的風波。

直至2017年2月，哈里和梅根被傳媒拍得拖手的照片，同年5月更一同出席公開活動，其後亦有份出席凱特妹妹的婚禮。另外，哈里為了梅根打破了不少王室傳統，包括不忌諱態手拖手現身公眾場合，還有親暱地擁吻梅根。一位伴着哈里成長的牧師透露，梅根既聰明又漂亮，同時參與人道及慈善工作，而哈里的直覺告訴自己母親戴安娜王妃必定會喜歡和接受梅根。最後兩人於2018年拉埋天窗。

點擊下圖看梅根哈里的甜蜜婚禮照：

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梅根在獨家訪問中自爆，其實自己跟哈里約會時，並沒有上網查過哈里的背景，不知道對方原來是王子，對王室亦一無所知。談到首次跟英女王會面時，梅根完全不知道如何行禮，只能臨急臨忙在車上向哈里請教禮節。

梅根於2019年5月6日誕下兒子阿奇。（Getty Images）

此外，兩人在訪問中大爆在王室官方大婚前3日私下舉行秘密婚禮，梅根直言除了兩人之外，沒有人得悉此事：「我們致電給主教，我們只告訴他大婚（王室官方婚禮）是讓全球看到，但這（秘密結婚）只屬於我倆，所以我們的誓言是在坎特伯里大主教（Archbishop of Canterbury）的後花園舉行。」不過有外國傳媒曾向專家請教後，表示哈里和梅根所描述的秘密婚禮並不符合正式的法律儀式。